Küss mich im Schloss! 2020

Per Kuss bezahlen kann man in der Woche um den Valentinstag wieder an den Kassen der Staatlichen Schlösser und Gärten Ba-Wü.

Dabei sind 2020 u.a. das für sein Balthasar-Neumann-Treppenhaus bekannte Barockschloss Bruchsal als älteste erhaltene fürstbischöfliche Residenz am Oberrhein (wo bis So, 1.3. die Klötzlebauer-Ausstellung „Faszination Lego“ läuft) inkl. des Deutschen Musikautomaten-Museums und dem Museum der Stadt, dazu das Residenzschloss Rastatt, die Schlösser Heidelberg, Schwetzingen, Mannheim, Ludwigsburg, Solitude bei Stuttgart, Weikersheim, Urach und erstmals auch Mergentheim. Alle volljährigen Pärchen, die ihr Selfie vor dem Schloss mit dem Hashtag #küssmichimschloss bis Di, 18.2. auf ihrer Facebook- oder Instagram-Page posten, können zwei Tickets für die „Soirée Royale“ im Residenzschloss Ludwigsburg oder für ein Open-Air-Konzert in einem der SSG-Monumente gewinnen. -pat