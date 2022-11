Kumuna 2022

Die Germersheimer Kultur- und Museumsnacht „Kumuna“ ist zurück aus der Corona-Pause und darf dabei direkt ihre 20. Ausgabe feiern.

Nicht nur die Museen der Pfälzer Festungsstadt haben bis nach Mitternacht geöffnet, auch viele kulturelle Vereine und Institutionen, sowie VertreterInnen der Germersheimer Geschäftswelt feiern die lokale Kulturszene. Los geht’s um 19 Uhr mit der Eröffnung in der Stadthalle, samt Schattentheater und Musik von Kapelle, Kapelle. Im Anschluss öffnen die Museen: Das neue Brennereimuseum gibt Einblicke in die Brennereitechnik und somit auch ein Stück Stadtgeschichte.

Der Kunstverein Germersheim hat 29 Künstler zusammengetrommelt, die in den 40 Jahren seines Bestehens dort ausgestellt haben – das künstlerische Motto: „Schwarz auf Weiß“. Im Ausstellungsraum im Weißenburger Tor zeigt die Wanderausstellung „Festungserbe im Pamina Raum“ spannende historische Aspekte der deutsch-französischen Festungsanlagen. Neue Skulpturen, in Licht und Video getaucht, präsentiert der Medienkünstler Haegar im Künstleratelier Prof. Karl-Heinz Deutsch am Stadtpark Fronte Lamotte. Nahe der französischen Grenze gelegen, ist Germersheim traditionell ein Ort der Übersetzung: Die Ausstellung „Translationsmomente“ im Hörsaalgebäude der Universität informiert über die Einsatzbereiche des Übersetzens und Dolmetschens – und was Eyetracking-Brillen damit zu tun haben.

Das Farbenhaus Turgetto, das Café Elefant und Beihofer Optik & Schmuck bilden ein Dreieck der Kunst, Musik (Cowei-Sax) und Kulinarik an der Hauptstraße. In der Stadtbibliothek läuft die Ausstellung „Frei, tief und sinnlich“ der Malerin Anja Maria Lang, und Birgit Janson eröffnet bei der „Kumuna“ die Schau „Farbklänge der Natur“ in der Altstadtmetzgerei. Im Vereinsheim „Interkultur“ sind Acryl- und Kohlegemälde von Nadine Scherrer zu sehen. Ein vielseitiges Programm aus Musik, Lesungen, Tanz und Theater sowie allerlei Gaumenfreuden verhindern jegliche Langeweile in dieser freudigen Pfälzer Nacht! -fd