Noch bis 2.7. ist die vielfältige „Kunst an der Plakatwand“ mit rund 20 großformatigen Werken zeitgenössischer Künstler der Weststadt zwischen Hildapromenade und Fliederplatz zu erleben.

Die Ev. Erwachsenenbildung bietet hierzu zwei (kosten- wie anmeldungsfreie) Führungen mit dem Karlsruher Kunsthistoriker Dr. Arthur Mehlstäubler an: Am Do, 22.6. von 18-20 Uhr geht es um die Arbeit von Margit Abele, am Mi, 28.6., 18 bis ca. 20 Uhr um das Werk von Holger Fitterer.