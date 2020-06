Die Open-Air-Ausstellung der Karlsruher KünstlerInneninitiative „Kunst an der Plakatwand“ ist den Sommer über wieder an ihrem Ursprungsort zu sehen.

Seit mehr als 30 Jahren vereinigt das Projekt unterschiedlichste (auch internationale) Künstler, die sich in vielfältiger Weise mit den Anforderungen des riesigen Plakatwandformats von 2,60 x 3,60 Metern und der Präsentation unter freiem Himmel auseinandersetzen. Als Gegenpart zur allgegenwärtigen Reklame wurde die „Kunst an der Plakatwand“ 1988 von der Karlsruher Malerin Angela Junk-Eichhorn für eine fest installierte Werbeanlage auf ihrem Privatgrundstück in Neureut ins Leben gerufen. In den Folgejahren tourte die Idee durch zahlreiche Städte im In- und Ausland, u.a. Baden-Baden, Paris, Prag, Nancy, Strasbourg, Oxford und Nottingham sowie mehrmals in der Region um die Kulturhauptstadt Luxemburg.

Nun präsentieren sich die großformatigen Bildwände auf den Grünflächen innerhalb der Fanny-Hensel-Anlage zwischen Blücherstraße und Fliederplatz: 20 Künstler aus Karlsruhe, Köln und Berlin haben sich zusammengefunden, um gemeinsam ihre Originalwerke zu zeigen. Ausstellungsraum ist der mehrfach bewährte alleenhafte Grünstreifen gegenüber der Lukaskirche. 1995 fand entlang der Hildapromenade die erste mobile Ausstellung der Plakatwände statt. Damit startete die bis heute anhaltende Wanderschaft der Bilder.

Der Ausstellungstitel „Freude schöner Götterfunken“ soll auf die zweckfreie Freude verweisen, die Kunst vermitteln kann; der Untertitel „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ stammt vom Philosophen Martin Buber, für den Leben erst durch die Begegnung mit anderen Menschen und Gott an Qualität gewinnen konnte. Die „Kunst an der Plakatwand“ möchte darüber hinaus auch überraschende Begegnungen mit der Kunst möglich machen: Kunstwerke, die sich in die umgebende Natur und Architektur einfügen oder diese gerade kontrastieren, ermöglichen so ungewohnte, neue Sichtweisen und freudvolle Momente. Ab Di, 7.7. werden jeden Sonntag um 17 Uhr Führungen angeboten. Anmeldung unter Tel. 0157/38 42 83 71.



Beteiligte Künstler:

Lidia Beleninova, Berlin

Holger Fitterer, Karlsruhe

Judith Ganz, Köln

Gabriele Goerke, Karlsruhe

Lena Imbery, Karlsruhe

Gerard Jansen, Berlin

Angela Junk-Eichhorn, Karlsruhe

Udo Klenner, Berlin

Rolf Kuhlmann, Köln

Stefan Kunze, Heidelberg

Guido Kusznierz, Karlsruhe

Britta Mahrt, Köln

André Putzmann, Berlin

Ralf Rose, Berlin

Bernadette Rottler, Berlin

Franziska Schemel, Karlsruhe

Olga Sora-Lux, Karlsruhe

Johannes Wickert, Belgien

Jürgen Wiesner, Karlsruhe

Karl Willems, Trier

-pat