Kunst & Freistil

Constanze Zacharias ist Teil des Nordbecken-Künstlerkollektivs vom Rheinhafen und experimentiert mit der Cyanotopie.

Dieses fotografische Edeldruckverfahren betört durch cyanblaue Farbtöne. Zacharias’ „Blauer Abend“ schaut sich die künstlerischen Aspekte der Technik genauer an (Di, 5.12., 20 Uhr). Der Steinmetz und Schlagzeuger Chris Imler war schon als Teil von Oum Shatt am Werderplatz zu Gast und stellt jetzt sein anarchisches Solo-Projekt vor, unverständliche Gesänge und Trompete inklusive (Do, 7.12., 20 Uhr).

Am Fr, 8.12. eröffnet die neue Kohi-Ausstellung: Marius Diaconu hat eine Karls­ruher Sprayer-Vergangenheit und bearbeitet seine heutigen, gegenständlichen Gemälde mit den Feinden seiner früheren Graffiti-Bilder: Schmirgelpapier und Lösungsmittel (ab 19 Uhr). -fd