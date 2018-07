Kunst lässt sich nicht mehr in die Disziplinen Malerei, Grafik und Bildhauerei einteilen.

Diese Kategorien wurden durch zahlreiche neue Formensprachen teilweise abgelöst oder neu interpretiert. Sound und Bewegung sind längst im Repertoire zeitgenössischer Künstler verankert, werden aber nach wie vor als neu und ergänzend zu den klassischen Ausdrucksformen verstanden. Das ZKM stellt mit der Ausstellung „Kunst in Bewegung – Meisterwerke mit und durch Medien“ einen Kanon vor, der die Eigenständigkeit und Potenz medienbasierter Kunstwerke präsentiert. Namhafte Künstler wie Nam June Paik, Bertolt Brecht, HA Schult, Marcel Duchamp und Robert Breer werden in ihrer Rolle als Wegbereiter ausgestellt.

Gemeinsam mit Siegfried Zielinski hat Peter Weibel Pionierarbeiten der apparativen Kunst zusammengestellt, die Fotografie, Television, Projektion und medial basierte Performances umfassen. Von der manuell gestalteten Mail-Art bis zur computerbasierten Installationen, Schallplattenaufnahmen und Videoarbeiten. Medienkunst lässt sich von Maschinen nicht trennen und ist seit dem Entwurf erster technischer Apparate fester Bestandteil im Kunstbetrieb. Dieses vielfältige Erscheinungsbild der medialen Künste lässt sie jedoch noch immer wie ein Rätsel erscheinen: Die Ausstellung im ZKM bereitet mithilfe ausgewählter, einschlägiger Werke dieser Unsicherheit ein Ende und geleitet den Besucher durch die vielschichtige Entwicklung der Medienkunst.

In einer weiteren Ausstellung im zweiten Geschoss der Lichthöfe wird auf eine technische Errungenschaft vertiefend eingegangen: das Radio. Das „Polish Radio Experimental Studio“ wurde 1957 in Warschau gegründet und entwickelte sich zu einer der größten Plattformen für freie Meinungsäußerungen im Ostblock und als experimentelles Studio für elektroakustische Musik. Die Ausstellungen „Open Codes“ sowie „ZKM-Gameplay“ verabschieden sich kurz in die Sommerpause: Open Codes 6.8.-30.8., ZKM-Gameplay 20.8.-28.9. -hju