Kunst-Lieferservice

Liefernlassen ist seit Corona populärer denn je.

Ähnlich wie die Heimbringdienste aller Art funktioniert auch der „Kunstlieferservice“ von Gin Bahc: Nachdem Art und Dauer der Ausstellung geklärt sind, wird der Wohnraum zur Galerie für zeitgenössische Kunst. Das Publikum: die Bewohner und ihre Gäste. Die Bezahlung für die Anlieferung und Abholung entfällt, denn finanziert wird das Projekt im Rahmen des Programms „Neustart Kultur“ durch Stiftungen und Stipendien.



Die Karlsruher Konzeptkünstlerin sieht in ihrem „Kunstlieferservice“ aber mehr als einen bloßen Dekodienst: „Kunst hat im Gegensatz zur Dekoration und Konsumprodukten auch immer etwas Übergriffiges, wenn sie etwas beim Betrachter in Bewegung setzen will. Sie kann (muss aber nicht) als Störfaktor in der eigenen Welt wahrgenommen werden. Dabei werden Ihre Vorstellungen und Erwartungen an die Kunst berücksichtigt – die schlußendliche Form und Art des Kunstwerks bestimmt aber die Künstlerin.“

Mit der Website online geht am 1.9. auch der „Kunst-Spur-Shop“, dessen Artikel aus Überbleibseln von Bahcs Installationen oder Performances bestehen. Bestellt wird gratis, als Gegenleistung sollen Fotos des neuen Einsatzzwecks (auch als Work in Progress) zurückgesendet und im „Kunst-Spur-Shop“ ausgestellt werden. -pat