Kunst richtig transportieren – darauf kommt es an

Nur die wenigsten Menschen mögen es, teure Kunstwerke von einem Ort an den anderen zu transportieren.

Es kann schließlich schnell passieren, dass etwas kaputtgeht und das wäre verständlicherweise mehr als ärgerlich. In einigen Situationen wie bspw. einem Umzug kommt man jedoch nicht darum herum, Kunst zu transportieren. Hier gilt es, zu überlegen, wie das Ganze am besten angegangen wird.

Die Verpackung ist das wichtigste Kriterium

Bei Kunst handelt es sich oft um empfindliche Objekte, die leicht kaputtgehen können. Daher ist es ein Muss, auf eine sichere Verpackung zu achten. Eine sachgerechte Verpackung ist u.a. mit Noppenschaum und Verpackungschips möglich. Noppenschaum ist zwar teurer als Luftpolsterfolie, aber dafür bestens für den Transport von unterschiedlichen Arten von Kunstwerken geeignet. Damit der Schaumstoff seine Funktion erfüllen kann, ist jedoch ein solider Untergrund vonnöten, denn nur dann lassen sich Schläge und Stöße absorbieren. Eine Alternative zu Noppenschaum sind Verpackungschips. Verpackungschips kommen ursprünglich aus den USA und werden lose um das Kunstwerk gefüllt. Die polsternden und weichen Chips tragen auch dazu bei, dass der zu schützende Gegenstand nur wenig Bewegungsspielraum hat.

Bei großen Kunstwerken kann ein Anhänger helfen

Große Kunstwerke wie Statuen lassen sich nicht einfach von Hand oder in einer Tasche transportieren und die Beantragung eines Transportunternehmens ist mit hohen Kosten verbunden. Infolgedessen überlegen sich viele Menschen, ob sie das Kunstwerk nicht einfach mit ihrem Auto und einem Anhänger transportieren sollen. Grundsätzlich ist das keine schlechte Idee, aber es gilt einige Dinge zu berücksichtigen. Wichtig ist u.a. die Auswahl eines passenden Anhängers, da nicht alle Modelle für einen Kunsttransport geeignet sind. Ferner spielt auch die Wahl der Anhängerkupplung eine Rolle. An sich gibt es hier viele Möglichkeiten, aber in jedem Fall sollte man auf Qualität setzen. Neben abnehmbaren Anhängerkupplungen gibt es auch schwenkbare und starre Ausführungen. Einige der besten Marken sind Bosal, Oris und Westfalia. Anhängerkupplungen werden am besten online gekauft, da im Regelfall sowohl die Auswahl als auch die Preise besser sind.

Viele Fluglinien bieten Spezialtransporte an

Nicht immer können Kunstwerke mit einem Auto oder von Hand transportiert werden und möglicherweise ist ein Flugtransport erforderlich. Zugegebenermaßen klingt das kurios, da Fluglinien nicht gerade dafür bekannt sind, sorgsam mit dem Gepäck ihrer Gäste umzugehen. Das gilt zumindest unter normalen Umständen, aber wer möchte, kann einen Spezialtransport in Anspruch nehmen. Ein gutes Beispiel dafür ist der von der Lufthanse angebotene Service für Kunsttransporte. Wer diesen Service in Anspruch nimmt, kann davon ausgehen, dass sich speziell geschultes Personal um den Transport kümmert. Dazu gehört neben einer optimalen Verladung auch eine professionelle Überwachung.

Teure Kunstwerke sollten immer versichert werden

Bei teuren Kunstwerken ist es wichtig, nichts dem Zufall zu überlassen. Es kann schließlich selbst dann etwas passieren, wenn alle erdenklichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden. Aus diesem Grund ist es bei teuren Kunstwerken besser, auf eine Versicherung wie zum Beispiel die Kunstversicherung der Allianz zu setzen. Durch eine solche Versicherung ist zumindest garantiert, dass man bei Schäden nicht auf den Kosten sitzenbleibt.