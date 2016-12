Schere Stein Papier ist eine kindliche Art, etwas auszulosen – und auch der Untertitel der Gemeinschaftsschau „Kunst und Kinderspiel“.

Die Künstler der Produzentengalerie setzen sich mit ganz unterschiedlicher Materialität und sozialen Interaktionen auseinander, was eine spannungsreiche Ausstellung verspricht. Das nächste Gemeinschaftsthema, das in der anschließenden Schau verhandelt wird, ist „Goldrausch“, und vermutlich lassen nicht nur Bonanza und Old Shatterhand grüßen! -ChG