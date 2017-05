Kunst-Westweg ’17

Der Verein „Kunst an der Plakatwand“ ist seit fast 30 Jahren ein fester Bestandteil des hiesigen Kulturlebens.

Und fördert mit Ausstellungen im In- und im Ausland (Straßburg, Paris, Prag, Oxford, Nottingham) beständig Karlsruhes international guten Ruf als Stadt der Malerei und der Kunst.

Vom 28.5. bis 2.7. schmücken nun in der Weststadt und in Mühlburg rund 20 freistehende Tafeln mit zeitgenössischen, plakatwandgroßen Originalgemälden die Grünanlage zwischen Lukaskirche und Fliederplatz und bilden mit beeindruckender Künstlerliste einen Kunst-Parcours für Flaneure wie Radfahrer.

Ab 15 Uhr lädt der Verein zu einer musikalischen Einführung in die Lukaskirche mit Sängerin Rita Huber-Süß und Musikerin Hanna Jüngling. Von hier geht es in Begleitung teilnehmender KünstlerInnen durch die Ausstellung zum Fliederplatz, wo ab 17 Uhr die offizielle Vernissage mit Musik vom Black And Blue Duo stattfindet. -rw