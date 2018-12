Kunstakademie-Jahresausstellung 2018

Im Gegensatz zur Sommerausstellung trifft bei der Jahresausstellung eine Professoren-Jury die Auswahl der Werke junger Künstler, die das vierte Semester bereits hinter sich haben.

Oft und immer wieder ein inspirierender Querschnitt durch die ganz junge aktuelle Kunst. Die Ausstellung wird von Prof. Harald Klingelhöller, dem neuen Rektor der Akademie eröffnet, der z.B. mit studentischen Bilderhauer-Gastausstellungen in der Galerie Artlet Studio schon zeigte, dass er frischen Wind in die Präsenz der Akademie in die Stadt hinein bringen kann. -rw