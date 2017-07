Kunstakademie: Sommerausstellung 2017 & Offene Ateliers

Zur Sommerausstellung geben die Klassenräume der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste wieder zu Ausstellungsräumen, in denen die über 300 Studierenden aktuelle Einblicke in ihre Arbeit.

Die studentische Werkschau ist unkuratiert und eine der spannendsten Ausstellungen in puncto junger Kunst, die die Stadt zu bieten hat. Prof. Ernst Caramelle, Rektor der Akademie, eröffnet die Überblicksschau am Mi, 12.7. um 19 Uhr im Lichthof. Anschließend sind die Besucher in den Gebäuden in der Reinhold-Frank-Str. 81 und 83 sowie im Bildhauergarten in der Bismarckstr. 67 zu einem Rundgang durch die Ateliers der Klassen eingeladen. Diese Gebäude und die Ateliers in Schloss Scheibenhardt sind an den kommenden drei Tagen durchgehend von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Am Sonntag ist die Ausstellung in der Reinhold-Frank-Straße und im Bildhauergarten bis 17 Uhr geöffnet, die Ateliers auf Schloss Scheibenhardt bis spät in den Abend hinein. Sowohl durch die Ateliers in der Weststadt wie auch durch Schloss Scheibenhardt bieten Studierende Führungen an. Der Abschlusstag der Sommerausstellung am So, 16.7. rückt wieder die Ateliers in Scheibenhardt verstärkt in den Mittelpunkt: Beginn der traditionellen Party der Studierenden zum Semesterabschluss ist 20 Uhr, zwischen den Gebäuden in Karlsruhe und Schloss Scheibenhardt verkehrt ein Shuttlebus. -rw