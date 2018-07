Kunstakademie: Sommerausstellung 2018

Auch zur Sommerausstellung 2018 werden die Klassenräume der Kunstakademie wieder zu Ausstellungsräumen, in denen die über 300 Studierenden aktuelle Einblicke in ihre Arbeit geben.

Die studentische Werkschau ist unkuratiert und eine der spannendsten Ausstellungen in puncto junger Kunst, die die Stadt zu bieten hat. Nach der Eröffnung am Mi, 11.7. um 19 Uhr im Lichthof sind die Besucher in den Gebäuden in der Reinhold-Frank-Str. 81/83 sowie im Bildhauergarten in der Bismarckstr. 67 zu einem Rundgang durch die Ateliers eingeladen.

Zeitgleich zur Vernissage werden im Lichthof Arbeiten ehemaliger Studenten gezeigt, die sich für die Graduiertenstipendien des Landes Ba-Wü beworben haben, sowie die neuen Preisträger bekannt gegeben. Der Abschlusstag der Sommerausstellung (So, 15.7.) rückt wieder die Ateliers in Scheibenhardt in den Fokus: Beginn der Party der Studierenden zum Semesterabschluss ist 20 Uhr, ein Shuttlebus verbindet die Kunstaka mit Scheibenhardt.

An Instagramer, die ausgefallene künstlerische Motive suchen, richtet sich der von INKA supportete geführte Instawalk am So, 15.7.: Start ist um 14 Uhr im Hof der Reinhold-Frank-Str. 81/83, dann geht es mit dem Shuttle-Bus bis nach Schloss Scheibenhardt. Die dabei aufgenommenen Fotos werden unter den Hashtags #sommerausstellung2018, #kunstakademiekarlsruhe und #inkastadtmagazin auf www.instagram.com/kunstakademie.karlsruhe veröffentlicht. -rw