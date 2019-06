Kunstakademie: Sommerausstellung 2019 & Offene Ateliers

Wenn die Klassenräume und Ateliers der Karlsruher Kunstakademie zu Ausstellungsräumen werden, ist die Zeit der großen Kunstakademie-Sommerausstellung gekommen.

Sie bietet stets ein Füllhorn an neuer zeitgenössischer Kunst: Denn die Werkschau der über 300 Studenten ist unkuratiert, aktuelle Einblicke sind somit garantiert. Vernissage ist am Mi, 10.7., 19 Uhr, im Lichthof der Akademie; es gibt studentische Führungen durch die Gebäude in der Reinhold-Frank-Str. 81 und 83, den Bildhauergarten in der Bismarckstr. 67, sowie Schloss Scheibenhardt. Dort findet die Abschlussparty am 14.7. statt.

Bereits Mitte Juni zeigen in der Kunstakademie internationale Austauschstudenten neue Arbeiten (Eröffnung: Fr, 14.6., bis 19.6.). Vernissage der Ausstellung „Ich schaue auf das Fremde, das auf mich schaut“ mit Projektarbeiten der Lehramtsstudenten bei Julia Müller ist am Mi, 26.6., 19 Uhr (bis 29.6.). -rw