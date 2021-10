Kunsthalle Karlsruhe vor der Sanierung

Ende Oktober ist Gelegenheit für letzte Blicke in die Kunsthalle, bevor diese zur Sanierung für mehrere Monate schließt.

Die Ausstellungen „Inventing Nature – Pflanzen in der Kunst“ und „Iss mich – Obst und Gemüse in der Kunst“ sind ebenso bis zum letzten Tag geöffnet wie die Sammlung. Die Abschlusswoche hat es nochmals in sich: Fast jeden Tag gibt es KünstlerInnen-Gespräche (mit Beate Sellin, Gabriele Oberkofler, Simone Demandt, Volker Kreidler, Julia Schmid und Christiane Löhr) und Vorträge, z.B. über Herbarien in Wissenschaft und Kunst (Di, 26.10.), die Geschichte Botanischer Gärten (Do, 28.10., je 17 Uhr, Feuerbachsaal) oder über die Zukunft der Kunsthalle (Do, 28.10., 19 Uhr, Feuerbachsaal). „Mit Händel durch die Sammlung“ geht’s beim Akkordeon-Wandelkonzert mit Nepomuk Golding (So, 24.10., 14+16 Uhr) und Kristian Nyquist spielt Werke von Joseph-Nicolas-Pancrace Royer auf dem Cembalo (Di, 26.10., 19 Uhr, Feuerbachsaal).

„Von Seikylos bis Cage“ geht die Reise mit Studierenden der Musikhochschule im Feuerbachsaal (Sa, 30.10., 16 Uhr; So, 31.10., 11 Uhr); hier steigt auch der Poetryslam mit Phillip Herold, Natalie Friedrich und Maurice Moel (Fr, 29.10., 19 Uhr). An den letzten beiden Wochenenden laden die Workshops für Kinder und Jugendliche mit Themen von Keramik über gedruckte Erdbeeren bis zu mystischen Wäldern.

Durch die Ausstellung „Inventing Nature“ finden thematische Führungen statt: Mit Dr. Josef Simmel vom Naturkundemuseum liegt der Schwerpunkt auf botanischen Aspekten (Di, 26.10., 14 Uhr), Kuratorin Dr. Kirsten Voigt spricht über „Symbiose und Hybride“ (Mi, 27.10., 13 Uhr) und Zellbiologe Prof. Dr. Peter Nick vom KIT wandert am So, 24.10. mit seiner Führung von der Ausstellung in der Kunsthalle (12 Uhr) in den Botanischen Garten des KIT (14 Uhr). Im September 2022 kehrt die Kunsthalle mit Highlights aus ihrer Sammlung ins ZKM dann ein erstes Mal wieder zurück in die Öffentlichkeit. Wir wünschen bis dahin erfolgreiche Monate auf der Baustelle! -fd