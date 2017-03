Zu den aktivsten Karlsruher Produzenten- und Off-Galerien zählt der Kunstverein Letschebach in Durlach, der kurz nacheinander zwei Ausstellungen zeigt.

„Minna – Eine Ausstellung in 69 Zeichen“ lautet der Titel der von Lisa Schlenker kuratierten Schau mit Arbeiten der Malerin Rosa Grünwald, die an den Akademien in Karlsruhe, Stuttgart und Paris studierte. Eröffnung: Sa, 25.3., 19 Uhr.

Sara Wahl zeichnet dann für die Ausstellung „Speculative Melancholia“ von Ipek Hamzaoglu. Die Künstlerin und Filmemacherin lebt und arbeitet in Wien und Istanbul . Eröffnung: Sa, 8.4., 18 Uhr. –rw