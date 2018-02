Laura Polke aus Berlin bedruckt Platten, T-Shirts, Plakate, Taschen, Jacken und rechtzeitig zur Vernissage auch das Kohi-Sofa.

Die Wände werden besprüht, bemalt und beklebt und wer will, bei dem bleibt was hängen: Polke bedruckt auch am Abend mitgebrachte T-Shirts und andere Klamotten. Inhaltlich beziehen sich ihre Arbeiten auf aktuelle politische Themen und die Entfremdung der Menschen. Im Anschluss spielen ab 21 Uhr die Indie-Waver Plattenbau aus Berlin mit Support von Asbest (Postpunk) aus Basel. -rw