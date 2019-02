Lene Markusen,  Annabella Spielmannleitner & Benjamin Köder

In ihren multimedialen Beobachtungen widmet sich die dänische Künstlerin Lene Markusen (geb. 1973) vor allem der Figur im öffentlichen Raum.

In Ettlingen stellt sie unter dem Titel „Reigen“ eine von Elena Korowin kuratierte Auswahl ihrer Fotografien und Videos vor. Christian Falkner wiederum ist der Kurator der zweiten, parallel laufenden Ausstellung „Adventures Of An Insect“ (Installation, Skulptur und Malerei) von Benjamin Köder (geb. 1983, Schwäbisch Hall) und Annabella Spielmannleitner (geb. 1988, Aalen).

Ihre Kollaboration verknüpft Skulptur und Malerei, wobei beide die Sensibilität im Umgang mit Raum, Material und Oberfläche verbindet. Ihre installativen Präsentationen setzen sich zu einer vagen Erzählung zusammen. -rw