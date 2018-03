Let’s Get Wet

Die Serie „Schnappschüsse von kleinen Leuten“ zeigt nur scheinbar Szenen am, im und unter Wasser.

Der Fotokünstler Kai Wintergreen arbeitet mit Miniaturfiguren, die er so in Szene setzt, dass Realität und Fiktion verschwimmen. Die neuen Bilder in Blautönen geben Einblicke in eine faszinierende Parallelwelt, in die man – wie die Figürchen ins Wasser – fast eintauchen möchte. -hju