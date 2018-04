Lichtempfindlich 2

In Anknüpfung an den ersten Teil der Ausstellung „Lichtempfindlich“ von 2011, zeigt das Schauwerk wieder zeitgenössische Fotografien der Sammlung Schaufler in dem eindrucksvollen Raum des ehemaligen Hochregallagers.

Neben Hauptwerken des ersten Ausstellungsteils werden auch noch nie gezeigte Werke zu sehen sein. Die klassischen Genres der Fotografie – Akt, Porträt, Landschaft oder Architektur – werden in den Arbeiten aufgegriffen, sind aber meist Zitate oder Stadien eines konzeptuellen Prozesses. Die meisten Protagonisten der Sammlung, darunter Größen wie Wim Wenders, Bettina Rheims und Andreas Gursky, haben den konventionellen Rahmen der Fotografie hinter sich gelassen und laden umso mehr zur genauen Betrachtung ein. -hju