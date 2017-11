Lichtgestalten & Druckgrafik der Lutherzeit

Der von zahlreichen Kunststiftungen ausgezeichnete Bildhauer und Künstler Sebastian Hempel war bereits 2016 im Rahmen des Lichtkunstfestivals der Kultur-Region Stuttgart mit einer seiner Lichtfiguren in Backnang vertreten.

Die dort gezeigte Installation, an Schilfrohre erinnernde Leuchtstoffröhren am Ufer der Murr, ist eines von zahlreichen Werken, mit denen er die sinnliche Erfahrung der Betrachter herausfordert. Der gebürtige Dresdner bezieht mit seinen Lichtkunstwerken und Kunst-am-Bau-Projekten stets die natürliche Umgebung ein und hält mit meist raumgreifenden Objekten deren eigene Bewegungszustände fest. Er präsentiert neueste Licht-Installationen und neue, überwiegend kinetische Arbeiten, mit denen er sich auf die Bewegung der Besucher konzentriert und in den historischen Mauern der Galerie zum Spiel mit der räumlichen Wahrnehmung einlädt.

Währenddessen widmet sich das Graphikkabinett im Helferhaus ausgewählten Druckgrafiken aus dem Bestand der städtischen Ernst-Riecker-Sammlung und präsentiert anlässlich des 500. Reformationsjahres Kupferstiche und Holzschnitte der Reformationszeit. Werke von namhaften Künstlern wie Albrecht Dürer, Albrecht Altdorfer, Hans Sebald Beham und Sebastian Brant stehen bei „Reformare“ stellvertretend für den politischen Zeitgeist und die Veränderungen, die diese Zeit für die Kunst brachte. -hju