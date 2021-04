Angesichts des autoritären Backlashs und Rechtsrucks, den einzelne Mitgliedsstaaten erfahren, stellt sich der BBK die Frage, was die europäische Zivilgesellschaft dieser Auflösung entgegensetzt.

Das Künstlerhaus beleuchtet die Suche nach Gemeinsamkeiten im Rahmen der 25. „Europäischen Kulturtage“ und fasst sie unter dem Titel „Liebe und Zuneigung“ zusammen.

Ausstellung

Die Ausstellung mit großem Rahmenprogramm zeigt internationale KünstlerInnen aus Karlsruhe und seinen Partnerstädten Timisoara und Krasnodar. Das Augenmerk gilt künstlerischen Arbeiten, die sich mit Fragen der Intersektionalität beschäftigen, mit der Überwindung von hierarchischen Geschlechterrollen und von Diskriminierung, dem längst ubiquitären Aufwachsen in multinationalen Familien oder mit alternativen Lebenskonzepten.

Die Auswahl der Künstler folgt dem Wunsch, aktuelle Arbeiten zu präsentieren, die sich mit der Frage nach rechtem Populismus, mit anti-europäischen und -demokratischen Tendenzen in ihren Heimatländern auseinandersetzen. Ein Fokus liegt hier auf Polen, Rumänien und Ungarn, wo der Wunsch nach Ausgrenzung und Abschottung schon länger virulent ist und bis zur Aushebelung der eigenen Verfassungsorgane geht. Die Arbeiten sprechen gegensätzliche Erfahrungen von Fremdheit und Zugehörigkeit an und geben positiven Visionen Raum. Dazu werden die Arbeiten in einen spannungsvollen Dialog gesetzt.

KünstlerInnen-Liste

Virginia Lupu, Timisoara/Rumänien

Elena Artemenko, Krasnodar/Russland

Malgorzata Mirga-Tas Roma/Polen

Mikolaj Sobczak, Münster/Polen

Minh Duc Pham, Karlsruhe/Vietnam

Oana Vainer, Stuttgart/Rumänien

Sängerin Nygel Panasco, Straßburg/Kamerun

Sängerin Bisou Magique, Paris/Bourges/China

Performance-Gruppe Boys In Sync, Dänemark/Deutschland/Norwegen

Fan Festival

Oft werden Fans als Personen belächelt, die ihre Bewunderung für andere aus vollem Herzen zeigen können. Im „Fan Festival“ feiert der BBK diese „hemmungslose Begeisterung für andere als bejahende Geste“ im Rahmenprogramm mit DIY-Attitüde und in Gemeinschaft bei Workshops zu DJing, Zines und Kollektiven, die Bildende Kunst, Musik- und Fankultur verbinden. Menschen mit Begeisterung und Neugier, mit multi-ethnischem Familienhintergrund, Queers, Transsektionelle und alle Gleichgesinnten erhalten Raum, sich auszuprobieren, zusammenzukommen und neue Allianzen zu schmieden.

Programm

Di, 4.5., 17 Uhr, Jubez: Eröffnung „Liebe.docx“

Zine-Ausstellung in Kooperation mit COZI Frankfurt, ISBN Budapest, ENSAD Nancy

Mi, 5.5., 16-20 Uhr, Jubez: Zine-Workshop und Get-Together (Okapi Riot, Mannheim)

Sa, 8.5., 19 Uhr, Künstlerhaus: Vernissage „Liebe und Zuneigung“

20.30 Uhr, Orgelfabrik: Performances von Oana Vainer und Boys in Sync, Elster DJ und KünstlerInnenbar

So, 9.5., 15 Uhr, Jubez, Künstlerhaus, Orgelfabrik: Führung mit den Künstlern und der Kuratorin

Di, 11.5., 18-22 Uhr, ßpace: Workshop „How To Start My Own Gang?“ mit Double U CC, Kollektive Arbeit im Veranstaltungsbereich

Mi, 12.5., 19 Uhr, Kinemathek: Film-Screening: Julia Ostertag, „And You Belong“ (2013), 83 Minuten, ein Film über queere Diy-Grrrl-Hip-Hop-Netzwerke rund um die Band Scream Club

Do, 13.5., 19 Uhr, Colataxiokay: Talk: Bisou Nygel (Bisou Magique x Nygel Panasco)

Do, 13.5., 21 Uhr, Jubez: Konzert / Performance

Sa, 15.5., 16 Uhr, Jubez, Künstlerhaus, Orgelfabrik: Führung mit der Kuratorin

So, 16.5., Künstlerhaus: Vorträge & Gespräche

14-15 Uhr: Neo-Faschismus in Europa

15-16 Uhr: Zusammenhalt und Freundschaft

17-18 Uhr: Liebe und Zuneigung

18 Uhr: Juicy DJing

