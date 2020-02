Akademische Lehre ist das eine, die eigene künstlerische Arbeit das andere.

Da das Team des Instituts für Kunstwissenschaft und Bildende Kunst der Uni Landau nach einigen Jahren des Umbruchs seit vergangenem Semester wieder komplett und nun in der Reithalle im Süden Landaus zu Hause ist, zeigen die Lehrer und Künstler ihr eigenes kreatives Schaffen: Dabei sind u.a. die auch in Karlsruhe bekannte Professorin Tina Stolt, Ana Laibach, Eckart Steinhauser, und Lucia Dominguez-Madeira, einige von ihnen waren auch (Meister)Schüler an der Kunstakademie.

Malerei, Zeichnungen, Medienkunst, Installationen bildhauerische und keramische Werke – gezeigt wird eine Vielfalt von künstlerischen Themen mit höchst individuellen und oft überraschenden und manchmal sogar witzigen Ansätzen auch von Johanna Trautmann, Karin Flurer-Brünger und Rainer Steve Kaufmann. Sogar der „Theoretiker“, eigentlich für die Kunstpädagogik zuständig, steuert praktische Arbeiten bei. Denn Marc Fritzsche hat bereits zu Beginn seiner Laufbahn bildhauerisch gearbeitet. -gepa