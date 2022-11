Losgelöst vom Anspruch, die Gegenwart en détail nachzubilden, ist die Ausstellung der Südpfälzischen Kunstgilde in Bad Bergzabern.

Die Südpfälzer Künstlerinnen Margot Lied (Landau), Marion Knoblauch (Wörth) und Erika Trauth (Westheim) sind nicht dem Gegenständlichen verhaftet. Bei allen Unterschieden in Technik und Motiven eint sie die Freude an der Abstraktion auf der Leinwand. Das Trio gehört der Südpfälzischen Kunstgilde an, die damit ihre vierte Ausstellung in diesem Jahr begeht. -fd