Lubaina Himid und Alexis Martinis Roe

„Plan A“ und „Plan B“.

Zur gleichen Zeit hat Lubaina Himid so unterschiedliche Werke geschaffen wie diese – zum jeweiligen Ausgleich. „Plan A“ zeigt ornamentale Kunst, blass, zurückhaltend, hübsch, „Plan B“ jagt dem Betrachter eine Gänsehaut über den Körper, zeigt in Bild und Schrift bedrückende Szenen von gejagten Menschen und verlassenen Räumen, wie in einer Art Chor wiederholen sich die Wörter und verstärken sich.

Die Künstlerin aus Sansibar beschreibt in ihren Werken, wie Schwarze in der Kunst dargestellt werden. Im unteren Teil des Kunstvereins definiert Alexis Martinis Roe in sechs Filmen lebendig ihre persönliche Sicht einer feministischen Geschichtsschreibung. Zu ihrer Ausstellung zählt auch ein Workshop, dessen Ergebnisse sie in einem öffentlichen Salon präsentiert. -gp