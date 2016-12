Majolika zur Weihnachtszeit

Kreativität ist Trumpf, Selbstgemachtes hat Konjunktur – darauf setzt auch die Majolika und bietet an zwei Terminen Fayencemalerei unter der Anleitung von Hannelore Langhans an.

Die Schalen, Vasen oder Kerzenständer, die jeder nach eigenem Gusto bemalt, werden von der Majolika gestellt. Wer nicht selbst schöpferisch tätig werden möchte, findet im Angebot der Majolika aber auch Werke von Christine Hitzblech, Thomas Kummer und anderen Künstlern, die sich gut auf dem Gabentisch machen.

„Wimmericks“, eine weihnachtliche Lesung mit Musik, bietet Rainer M. Wimmer zudem am zweiten Advent an und verwandelt damit die eh schon weihnachtlich geschmückte Majolika in eine echte Christmas-Location. -ChG