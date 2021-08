Marcel van Eeden neuer Rektor der Kunstakademie Karlsruhe

Marcel van Eeden, seit 2014 Professor für Malerei/Grafik an der Karlsruher Kunstakademie, folgt ab 1.10. als Rektor auf Harald Klingelhöller.

Der niederländische Maler und Zeichner lebt in Karlsruhe, Zürich und Den Haag. Seine Arbeiten sind international gefragt, er kann auch in jüngster Zeit auf zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen verweisen in der Schweiz, London oder Wien. -rowa