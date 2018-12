Mit der Förderreihe „Ateliereinblicke“ unterstützt die EnBW jährlich den Kunstnachwuchs.

Ausgewählt werden Kunstschaffende, die sich durch originelle Ideen und interessante Denkansätze auszeichnen. Aktuell gewährt Marie Lienhard Einblicke in ihr Werk. Die 1978 in Montferrier geborene Künstlerin studierte bis 2017 an der Kunstakademie Stuttgart, u.a. bei Mariella Mosler und Werner Pokorny.

Mit ihren Arbeiten will Lienhard provozieren und zum Nachdenken anregen Sie beschäftigt sich mit Themen wie Optik, aber auch Gravitation – zum Beispiel in „Logic Of Gold“: Für die Arbeit ließ sie einen heliumgefüllten Ballon über Stuttgart aufsteigen. Der Ballon zerplatzte in der Stratosphäre und verteilte hauchdünne vergoldete Blättchen über der Stadt. Festgehalten wurde alles mit einer 360-Grad-Kamera, der Zuschauer kann es über eine VR-Brille „hautnah“ miterleben.