Then, 1995, trat Marijke van Warmerdam als junge Künstlerin bei der Biennale in Venedig mit ihren Kurzfilmloops in Erscheinung.

Now, 2022, ist sie Professorin an der Karlsruher Kunstakademie (bzw. ist sie das auch schon seit einem anderen Then, 2004). And Then, auch 2022, zeigt die Niederländerin ihre Ausstellung „Then, Now, And Then“ im ZKM. Auch wenn die ausschließlich aus neuen Arbeiten seit 2017 besteht, wirkt sie dennoch wie eine Art Gesamtschau ihres Lebenswerkes. Now wie Then beobachtet van Warmerdam den Alltag mit der Videokamera, sucht nach Struktur im Zufälligen und vertraut auf die visuelle Kraft ihrer Motive, anstatt konkrete Storys zu erzählen.

Die 14 neuen Filme entstanden während und nach einer Residency in Rom. Sie zeigen das römische Straßenleben mit seinen Joggern, Rollerfahrern, Shoppern und Lovers und wie dabei die Zeitstränge ineinander übergehen oder parallel verlaufen. Ästhetisch greift van Warmerdam auf die Rastlosigkeit des Barock zurück. Die Kamera ist stets im Flow; wie schon 1995 loopen sich auch diese Filme immer wieder. Der Soundtrack der Stadt und eine Druckarbeit mit Bezug auf römische Geschichte („Timeline“) verbinden die Filme und Zeiten. -fd