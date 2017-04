Das junge Künstler-Duo Marika & Leopard – sie stammt aus Berlin, er aus Weißrussland – lebt in Moskau und tourt von dort aus ständig um die halbe Welt, um an ausgewählten Orten künstlerische Spuren zu hinterlassen.

Auf ihre Performance darf man gespannt sein: „We look for borders of human being, but we do not nd them. Our contours get blurred and blend entirely. But we don’t become one. We appear to be two spots in the chaos of shimmering objects, all striving for delight.“ -rw