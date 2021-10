Marlene Dietrich: Die Diva, ihre Haltung & die Nazis

Im Dezember jährt sich Marlene Dietrichs Geburtstag zum 100. Mal.

Die Stilikone aus Berlin und Hollywood hat sich vor allem durch Outfits zwischen Schwanenschleppe und Hosenanzug verewigt. Doch, und in Bad Rappenau hat man einen Riecher für so etwas: Die Dietrich trug auch mal Bikini. Eine Fotografie aus dem Jahr 1938 zeigt sie im Zweiteiler auf einem Schiff an der Côte d’Azur. Nicht nur das Foto, auch ein einst von Marlene Dietrich getragener Bikini ist als Leihgabe der Deutschen Kinemathek Berlin in der Sonderausstellung zu bewundern.

Diese legt einen Schwerpunkt auf das Engagement der Schauspielerin und Sängerin gegen das NS-Regime. Im Krieg unterstützte sie Flüchtlinge und emigrierende deutsche Künstler und sang sie für die GIs nahe der Front. In Deutschland nach Kriegsende zunächst als „Verräterin“ an den einfachen deutschen Soldaten diffamiert, wurde sie in Frankreich und den USA schnell für ihren Einsatz honoriert.

Ein weiteres Special der Schau ist die dokumentierte Brieffreundschaft zwischen Dietrich und Horst Miegel, Schwiegervater des Bikini Art Museum-Kurators Jürgen Kraft. Miegel schrieb von Usedom aus als Fan an die Diva, die ihm gerührt immer wieder antworten sollte. -fd