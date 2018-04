Marlene Dumas & Rosemarie Trockel

Dem diesjährigen Mottto der EKT folgt die Städtische Galerie mit der Präsentation zweier Künstlerinnen, die in ihren Werken gesellschaftspolitische und feministische Fragestellungen aufzeigen.

Rosemarie Trockel, 1952 im Umkreis Dortmunds geboren, verwies bereits früh mit ihren Werken auf das Frausein in der Gesellschaft und kritisierte u.a. den nach wie vor männerdominierten Kunstbetrieb. Marlene Dumas, 1953 in Kapstadt geboren, war vorwiegend in den Niederlanden tätig und widmet sich wiederum der figurativen Darstellung des Menschen und seiner Identität und gesellschaftlichen Wahrnehmung.

Die Ausstellung setzt sich aus hochkarätigen Werken der Sammlung des Kölner Ehepaars Ute und Eberhard Garnatz zusammen, das mit großer Sammelleidenschaft und Gespür in den 1990er Jahren Arbeiten der Künstlerinnen erworben hat. -hju