Max Ernst & Fe Stahlpreis

Surrealismus trifft auf Schmuck.

Grafiken, Bücher und Plastiken von Max Ernst aus der Sammlung Würth treten in Bezug zu Stücken aus der Sammlung des Schmuckmuseums. Dazu gibt es ein Begleitprogramm aus Führungen und Filmen. Die Filmreihe mit dem Kommunalen Kino PF startet mit dem Dokufilm „Max Ernst – mein Vagabundieren, meine Unruhe“, in dem der Maler selbst zu Wort kommt und von Kölner Dada-Zeit, Pariser Surrealismus, Rückzug und Flucht, Zeit bei den Hopi und der Rückkehr nach Europa erzählt (So, 1.11., 17 Uhr, Schmuckmuseum).

Am Mi, 18.11. zeigt das Kommunale Kino den Film „Im Labyrinth der Schildkröten“, der Aufnahmen aus Luis Buñuels Dokumentarfilm „Las Hurdes – Land ohne Brot“ mit animierten Szenen verbindet (20 Uhr). In Wismar, Hasselt in Belgien und dem finnischen Lappeenranta entwickelten sich sich in den vergangenen Jahren drei innovative Ausbildungsstätten für Schmuckdesign. Ihre Studenten konnten am sechsten „Internationalen Stahlschmuck-Wettbewerb“ teilnehmen. Entstanden ist eine vielfältige Ausstellung, die das breite Spektrum von Stahl vor Augen führt. -fd