Max Ernst prägte die Kunst des 20. Jahrhunderts wie wenige andere.

Seine Lebenserfahrung erstreckt sich vom Einsatz im Ersten Weltkrieg bis zu Teilnahmen an der „Documenta“ und der „Biennale“ in Venedig nach dem Zweiten. So ist es nur schlüssig, dass auch sein künstlerisches Schaffen von Brüchen und Themenwechseln gekennzeichnet ist. Das Schmuckmuseum Pforzheim zeigt Werke aus der Sammlung Würth, die einen Schwerpunkt auf den Büchern und Grafiken von Max Ernst hat.

Zeugnisse aus Früh- wie Spätwerk veranschaulichen den visionär-skeptischen Weltentwurf des Rheinländers. Von Dada und Surrealismus geprägt konnte er sein eigenes Genre definieren, das zwischen Realität und Fiktion, Ironie und Ernsthaftigkeit, Figurativem und Fantastischem schwebt. Plastiken von Max Ernst und Stücke aus der Sammlung des Schmuckmuseums treten dazu in Korrespondenz. -fd