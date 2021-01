Mein. Dein. Unser. Kapital

Umgangssprachlich bedeutet Kapital, dass etwas ungewöhnlich ist in Ausmaß, Größe und Umfang.

In der Jägersprache ist ein kapitaler Hirsch außerordentlich groß und stark; in den Wirtschaftswissenschaften bezeichnet Kapital die dauerhaft zur Erstellung von Gütern zur Verfügung gestellten Mittel; in der Volkswirtschaftslehre ist das Kapital somit ein Produktionsfaktor. Und in der Kunst?

Drei Künstlerinnen aus unterschiedlichen BBKs – Renate Schweizer, Karlsruhe; Chris Engels, Oberfranken; Renate Christin; Niederbayern/Oberpfalz – und in verschiedenen Regionen Deutschlands lebend, setzen sich in den krisengeschüttelten Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche und demokratischer Zweifler mit eigenem und gemeinsamen Kapital auseinander.

Ihre Arbeiten zeigen Blickwinkel und Perspektiven, die Wahrnehmungen und Haltungen infrage stellen und den Begriff von Kapital auf ihre Weise interpretieren und positionieren.

Die digitale Eröffnung findet am So, 17.1. um 11 Uhr via Zoom statt (Meeting-ID: 318 976 9195, Kenncode: sc6WUG). -ps/pat