Meldungen zur Kunst

Die letzte Ausstellung der Reihe im Friedrichsbau Bühl für 2019 ist dem Künstler Rainer Braxmaier gewidmet.

Der 1949 in Baden-Baden geborene Maler und Zeichner arbeitet und wirkt schon lange in der Ortenau. In Oberkirch entstehen seine farbintensiven Gemälde, für die er selten die traditionellen Hilfs- und Arbeitsmittel eines Malers benutzt. Gerne mit dynamischen, weit ausgreifenden Bewegungen auf den Untergrund gebracht bringen sie als „Farbmove“ Emotion, Bewegung und Pathos in seine Werke. Bilder, die der Künstler zumal in seinen Zeichnungen oft mit Textfragmenten ergänzt. -rw