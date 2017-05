Menschen – Grenzen – Jagd

Kunst & Design // Artikel vom 12.05.2017

Im Gedenken an die früh verstorbenen Ulrike Michaelis (1958- 2015) und Wolf Pehlke (1955-2013), die beide an der Kunstakademie Karlsruhe studierten und in der Sammlung Rastatt bereits mit Arbeiten vertreten sind, zeigt die Ausstellung exemplarische Werke ihres Schaffens.