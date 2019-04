Micro Utopia & Bipolaire? Si tu savais...

Die Karlsruher Künstlergruppe Micro Utopia ist eine Gemeinschaft von psychiatrieerfahrenen Künstlern, die durch ihre Aktivitäten und Ausstellungen das Bild von psychisch kranken Menschen in der Öffentlichkeit positiv beleuchten will.

Der Verein „Bipolaire? Si tu savais...“ in Nancy befasst sich mit bipolaren Störungen und setzt sich für die Aufklärung über die Krankheit in der breiten Bevölkerung ein. Gemeinsam richtete man eine Ausstellung in Nancy aus, nun folgt der Gegenbesuch.