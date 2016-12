Mikado-Kunstausstellung 2016

In seiner jährlichen Kunstausstellung zeigt das Mikado diesmal Arbeiten von Ute Dreher, Malerei, Susanne Trautnitz, Keramik und Michael Senft (Holzschnitte/Reliefs).

Zur Vernissage am Sa, 3.12. um 19.30 Uhr spielt das Duo Atembogen, die Ausstellung ist auch am So, 4.12. von 11 bis 18 Uhr geöffnet.