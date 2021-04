Der im Sommer 2020 gegründete Verein Ahoi Studios möchte künstlerisch begabten Erwachsenen mit Behinderung den Zugang zu künstlerischer Bildung ermöglichen.

Langfristig soll so auch ein Zugang zum KünstlerInnenberuf eröffnet werden. Die Einrichtung arbeitet kooperativ und möchte Inklusion im Bereich der Kunst erlebbar machen: Zum Ende des zweiten Trimesters (ab Sa, 24.4.) werden aktuelle Arbeiten unter dem Titel „Momschanz“ in der Karlsruher Digitaldruckerei Citydruck (Hirschstr. 9) gezeigt.

Die Ahoi Studios schließen sich damit dem von den Kunstakademie-Absolventinnen initiierten Vivian Eckstein und Anna-Lina Helsen „Projekt-F“ an: Die beiden Künstlerinnen bieten Kunstschaffenden in der Innenstadt Ausstellungsmöglichkeiten; dazu gehören Läden und andere Örtlichkeiten mit Schaufenstern, die durch die verhängten Maßnahmen brachliegen.

In der Ausstellung „Momschanz“ sind überwiegend plastische Arbeiten zum Thema Maskierung zu sehen. Ursprünglich durch den ausgefallenen Fasching ins Leben gerufen, kreisen die Arbeiten um Fragen zu den Facetten des Seins – „absurd, geheimnisvoll, farbig und voll zeitloser, elementarer Lebenskraft“. Ein Video zeigt das Maskenspiel. Nicht nur die Schaufenster der Druckerei dienen als Ausstellungsraum: Vom 24.4. bis 28.5. sind die Arbeiten der 13 Künstler auch in den Geschäftsräumen zu sehen (Mo-Fr 9.30-15.30 Uhr); zum Start der Ausstellung am Sa, 24.4. ist von 15 bis 20 Uhr geöffnet.

Wer sich für eine Teilnahme interessiert, sendet fünf bis zehn Fotos seiner aktuellen Arbeiten per E-Mail an die künstlerische Leiterin Brigitte Reisz (ahoi.studios@gmail.com), die ggf. zu einem Bewerbungsgespräch einlädt. Der Besuch der Ahoi Studios ist für die Teilnehmer nach entsprechendem Bescheid der Eingliederungshilfe kostenfrei. Das Sommer-Trimester läuft vom 31.5. bis 25.8. (Atelierzeiten: Mo/Di/Mi). Die Atelierräume befinden sich gut erreichbar im Handwerkerhof (Nördliche Uferstr. 4) im Karlsruher Rheinhafen. -ps/pat