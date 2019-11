Sie haben nie zugleich gelebt, doch eint den Dänen Asger Jorn und das schwedische Künstlerduo Nathalie Djurberg & Hans Berg mehr als nur die skandinavische Herkunft.

In ihren Arbeiten treten Kreaturen auf, die wie Mischwesen zwischen Mensch und Tier erscheinen und die triebhaften, irrationalen Teile in uns ansprechen. Sie leben in und verwandeln sich innerhalb farbmächtiger Bildwelten, sei es in Jorns Gemälden (vornehmlich aus den 1950/60ern) oder den Stop-Motion-Animationsfilmen von Djurberg & Berg.

Alle drei KünstlerInnen lassen hergebrachte Schönheitsbegriffe hinter sich und unternehmen mit ihren Kreaturen Expeditionen ins Unterbewusste, in die tiefen Schichten unserer Instinkte und Gefühle. -fd