Museen Rastatt

31,5 Kilo darf das größte Standardpaket wiegen.

Ein solches wird von 14 KünstlerInnen befüllt und enthält alle wesentlichen Bestandteile einer Ausstellung. Leicht und mit kleinem ökologischem Fußabdruck kann diese nun zirkulieren. Nach Stationen in Sindelfingen und Mannheim macht „On The Quiet“ nun Stopp in Rastatt, bevor es weiter nach Chile, China, Mexiko und Südafrika geht. Die Kunstwerke sind in ihrer Größe flexibel und ermöglichen eine architektonische Erkundung der Fruchthalle.

In deren Rampe, der Plattform für junge Positionen, stellt parallel Lucia Mattes aus. Die Studentin an der Karlsruher Kunstakademie spielt mit dem Ausstellungstitel „Chaineration Z“ auf fragwürdige Zusammenfassungen unterschiedlichster Menschen zu einer Generation (Golf, Y, Z) an. Ihre kleinteiligen Arbeiten übertragen popkulturelle Phänomene mit Ironie und Überzeichnung in neue Formen. Mattes kommentiert ihre Generation, die sich zwischen digitalen Welten und materieller Gegenwart selbst (er)findet. -fd