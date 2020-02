Museumsfest im Pfinzgaumuseum 2020

Das Pfinzgaumuseum erweitert vor dem Ende der beliebten Sonderausstellung „Durlach: Der Turmberg ruft!“, die noch bis zum 1. 3. läuft, vorübergehend seine Öffnungszeiten.

Bis einschließlich Fr, 28.2. ist das Museum Di-Fr von 10-18 Uhr, Sa von 14-18 Uhr und So von 11-18 Uhr geöffnet. Am So, 1.3. ab 11 Uhr folgt dann gleich das Museumsfest mit vielen Aktionen auch für Kinder und Führungen.