Seit vergangenen November hängt das mediale Doppelprojekt von Markus Jäger und Lothar Rumold in der Warteschleife.

Jetzt nimmt die Landesbibliothek mit der Ausstellung „Nach Mythen“ ihr Kulturprogramm wieder auf: Zu sehen ist ein „Sammelsurium“ von „Nachzeichnungen und Nacherzählungen“, bestehend aus mehr als 800 kleinen Zeichnungen und 80 Texten zur Götter- und Sagenwelt der griechischen Antike, die 2019 entstanden sind.

Mit dem Untertitel macht die Ausstellung klar, dass hier keine kunsthistorisch oder philologisch vollständige Sammlung von Bildern und Texten erwartet werden kann; sie will weder Ersatz für einen Museumsbesuch sein noch die Lektüre von Ovids „Metamorphosen“ und Homers „Ilias“ ersparen, sondern vielmehr zu beidem anregen und aufzeigen, dass die Brücken zur Antike bis heute bestehen.

Was es mit Zagreus, Dionysos, Persephone anderen mythologischen Figuren auf sich hat, erfährt man bei den öffentlichen Führungen (Sa, 10.+24.7., 11 Uhr), außerdem liest Rumold aus seinem gerade erschienenen Buch „Mythenlese“, das sämtlich Texte der Ausstellung erhält (Do, 8.7., 19 Uhr), bevor beide Künstler mit Altertumsforscher und Archäologe Claus Hattler im Rahmen des offenen Gesprächs „Mythos – Wahnsinn – Techne. Über Grenzen menschlichen Verstandes“ und ihre Werke zu diskutieren (Do, 15.7., 19 Uhr). Anm. per E-Mail an kultur@blb-karlsruhe.de für alle Termine erforderlich. -pat