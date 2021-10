Naomi Leshem geht es um Dialog.

Ihre Fotografien kommunizieren mit den BetrachterInnen, aber auch miteinander. Erstmals zeigt sie Fotos in Doppelanordnungen. Jeweils zwei quadratische Motive, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, treten miteinander in einen freien Dialog und ermöglichen neue Sicht- und Denkweisen. Entstanden sind die Bilder mittels einer analogen Großformatkamera in Israel, der Schweiz und im badisch-elsässischen Raum, letztere werden zum ersten Mal ausgestellt. Sie zeigen Menschen, Orte, Gegenstände und Situationen.

Die Ausstellung ist zeitgleich auf der deutschen (Bühl) und französischen (Drusenheim) Seite des Rheins zu sehen. Nicht zuletzt tritt die international erfolgreiche israelische Fotografin mit ihrer eigenen Geschichte ins Zwiegespräch: Ihr Vater, der 2018 gestorbene Kunsthistoriker Dr. Ehud Loeb, wurde in Bühl geboren, mit sechs Jahren von den Nazis vertrieben und überlebte den Holocaust. Nach dem Krieg setzte er sich für Aussöhnung und Frieden in Bühl ein, wo die Herbert-Odenheimer-Straße seinen Geburtsnamen trägt. -fd