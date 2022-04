Das Naturkundemuseum zeigt nicht nur mit seiner Kooperation mit dem ZKM u.a. in der Ausstellung „The Beauty Of Early Life“ Flagge.

Sondern ist mit der großen Landesausstellung „Neobiota – Natur im Wandel“ auch selbst der schnellen Veränderungen in der Natur auf der Spur. Immer mehr neue Arten gelangen in unsere Breiten, nicht alle erweisen sich als unproblematisch. Doch was verbirgt sich hinter Begriffen wie Neobiota, einheimische und invasive Arten, Rückkehrer? Wie sieht es aus mit dem Wechsel in der Zusammensetzung der Arten am Oberrhein und wie könnte es in Zukunft weitergehen?

Eine ganze Reihe an Veranstaltungen widmet sich dem Thema vertiefend: Am Do, 7.4., 18 Uhr, gibt Dipl.-Biol. Angelika Schmuker eine Abendführung (zwölf Euro inkl. Eintritt und Getränke, Anmeld. erf.), am Di, 26.4.,18.30 Uhr, folgt der Vortrag „Der Rhein – eine Invasionsautobahn für tierische Neobiota“ von Dipl.-Biol. Karsten Grabow und Prof. Dr. Andreas Martens (PH Karlsruhe). Dem Thema „Gehölze als Träger der Artenvielfalt – was tragen Neophyten wie die Platane dazu bei?“ widmet sich bei einem Feierabendspaziergang am Mi, 27.4., 17.30 Uhr, Dr. Josef Simmel (Treff: Eingang Museum). -rowa