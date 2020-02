Kunstrasen ist das mehrdeutige Pseudonym von Philipp Kneise.

Nach Jahren in Kanada und England lebt er wieder in seiner badischen Heimat. Die Leidenschaft des gelernten Designers gilt der Stencil-Art, in der er popkulturelle Thematiken ebenso verhandelt wie Fragen der Authentizität und Massenproduktion.

Die Neue Kunst Gallery zeigt eine Retrospektive Kneises Werke, die Unikate wie Auflagearbeiten umfasst. Auch auf der „art“ ist Kunstrasen vertreten, neben ihm u.a. Mela Diamant, Patrizia Casagranda, Cindy Sherman oder Van Ray. Jörg Döring aus dem niederrheinischen Meerbusch zeigt sich in einer One-Artist-Show. -fd