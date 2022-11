BBK: Neue Mitglieder

Gerade in pandemischen Zeiten empfanden es viele KünstlerInnen als Bedürfnis, näher zusammenzurücken.

So hat der BBK Karlsruhe in den vergangenen zwei Jahren einen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. Einige der neuen Gesichter stellen ihre Kunst in einer Werkschau vor.

Mit Arbeiten von: Marlis Albrecht, Sigrid Artmann, Antje Bessau, Tim Bohlender, Petra Brinkschmidt, Sibylle Bross, Filiberto Montesinis Castañón, Hannah Cooke, Birgit Dehn, Ingelin von Egloffstein, Godela Erhard, Rose Fiedler, Stephan Flommersfeld, Andreas Nikolaus Franz, Anette C. Halm, Peter Haußmann, Sabina Hunger, Karolina Jarmolinska, Ann Christin Klarmann, Jürgen Klugmann, Sasha Koura, Nina Laaf, Rafael Alejandro Leyva Herrera, Susanne Michel, Sibylle Möndel, Hiroshi Oka, Sabine Schäfer, Sarah Schlenker, Irene Schüller, Michael Schützenberger, Angelika Steininger, Maria Cristina Tangorra, Katharina Valeeva, Barbara Wieland und Monika Ziemer. -fd