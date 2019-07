Neuer Rektor für die HfG Karlsruhe

Der belgische Kurator und Hochschullehrer Jan Boelen wurde zum neuen Rektor der HfG gewählt.

Er löst zum Wintersemester Johan F. Hartle ab, der seit 2017 die Hochschule kommissarisch leitete und nach Wien wechselt. Boelen, studierter Produktdesigner, lehrte in Belgien und Holland (Z33 House for Contemporary Art, Design Academy Eindhoven) und ist seit 2016 auch Artistic Director des Atelier Luma in Arles. 2017 war er Kurator der vierten „Istanbul Design Biennale“ mit dem programmatischen Titel „Design As Learning. A School Of Schools“. Boelens kuratorische Tätigkeit am Z33 beinhaltete u.a. Kollaborationen mit Raf Simons, Dunne & Raby oder Aldo Bakker und brachte zeitgenössisches Design in Verbindung zu Architektur, Fashion oder Medien.

Auch berät er die CEOs und Vorstände von Philips Light oder Vitra im Bereich Innovation und möglicher Zukunftsstrategien. Fachbereichsleiter und Produktdesign-Professor Mario Minale kann zum Sommersemester zudem Füsun Türetken und Chris Kabel begrüßen, die neue Professuren für Produktdesign übernommen haben. Beide stehen für einen transdisziplinären Ansatz, Türetken interessiert sich besonders für experimentelle und neue Technologien im Design, der Holländer Kabel ist selbst Designer, seine Arbeiten befinden sich in renommierten Sammlungen wie dem New Yorker MOMA oder dem Stedelijk Museum in Amsterdam.

Am Fr, 19.7. stellt sich der designierte neue HfG-Rektor Jan Boelen von 14.30 bis 16 Uhr in einer Gesprächsrunde vor. -rw