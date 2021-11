Neueröffnung: Galerie Oh

Trotz Toplage ist in der Erbprinzenstr. 26 gegenüber von Füllhorn und Segafredo eigentlich keiner mehr dauerhaft glücklich geworden, seit Jochen Schader Ende 2016 nach 15 Jahren entnervt sein Glam geschlossen hat.

Zuletzt versuchte sich die Wohnfabrik, bevor Szenograf und Maler Manuel Kolip, der als Bühnenbildner u.a. am Staat- und Kammertheater engagiert war, Ende August in dem leerstehenden Laden seine temporäre Galerie Oh eröffnet hat.

Bis Jahresende werden hier im Zwei-Wochen-Rhythmus Ausstellungen mit Werken verschiedener KünstlerInnen gezeigt, deren Namen teils auch aus dem Projektraum Yacht geläufig sind: Aktuell gibt’s unter dem Titel „From A Distance“ Gemälde von Xu Fan Cheng und Michael Neugebauer zu sehen.

Die nächsten Vernissagen (jeweils Sa, 16 Uhr) bringen Malerei von Franziska Wolff und Hannes Jung, der mit Jung plus auch für den musikalischen Rahmen sorgt (6.11.), sowie weitere Arbeiten von Kolip selbst („Souvenirs“) und dazu Objekte und Performance-Kunst von Elke Hennen („Wunderkammer“, 20.11.). -pat